La nulidad de un testamento señala que la legislación establece la manera en que se reparte la herencia, garantizando de esta forma la participación del cónyuge en el procedimiento sucesorio. (Fuente: Shutterstock)

En Colombia, las regulaciones pertinentes a las herencias determinan el método de distribución de los bienes de un individuo tras su fallecimiento. En caso de que se presente un testamento válido, este documento actúa como la guía principal para la asignación de propiedades y derechos, siempre que el testador haya procedido con plena capacidad mental y voluntad al momento de su elaboración.

Si un juez estima que el testamento carece de validez (ya sea por ausencia de lucidez, presión indebida u otras irregularidades), la distribución de los bienes no se realizará conforme a lo que se estipula en dicho documento. En esta eventualidad, la división de los activos se llevará a cabo mediante sucesión intestada, un procedimiento establecido por la ley que define quiénes son los herederos y el porcentaje que les corresponde, independientemente de la voluntad que el difunto podría haber expresado en su testamento.

Cómo y cuándo se puede anular un testamento

En el contexto legal de Colombia, un testamento puede ser considerado inválido si se presentan ciertas situaciones:

No poseía plena capacidad mental al momento de su redacción.

Fue sometido a presión, manipulación o coacción para su elaboración.

No cumplió con los requisitos legales de forma y autenticidad establecidos por la ley.

En cualquiera de estas eventualidades, un juez puede declarar nulo el testamento y ordenar que la herencia se distribuya de acuerdo con las normas de la sucesión intestada.

Incapacidad mental del testador al momento de otorgarlo : no tenía plena comprensión de sus actos.

Falta de libertad : hubo engaño, presión, amenazas o influencia indebida de terceros.

Desconocimiento de las formalidades exigidas por la ley para su elaboración y autenticidad.

Herencias en Colombia: ¿Cuándo se puede declarar inválido un testamento? (foto: IA).

No dejar testamento: consecuencias y riesgos en la sucesión intestada

De esta manera, la normativa garantiza la inclusión del cónyuge o compañero(a) permanente en la sucesión, aunque existan otros beneficiarios que cuenten con derechos de preferencia.

En ausencia de un testamento válido, la legislación determina la distribución de los bienes mediante la sucesión intestada. El Código Civil establece un orden específico de herederos:

En primer lugar, heredan los descendientes (hijos y, en su defecto, los nietos).

(hijos y, en su defecto, los nietos). Si no hay descendientes, los siguientes en la línea de herencia son los ascendientes (padres y abuelos).

(padres y abuelos). En todos los casos, el cónyuge o compañero(a) permanente tiene derecho a participar y compartir la herencia con los descendientes o ascendientes, según corresponda.

o tiene derecho a participar y compartir la herencia con los descendientes o ascendientes, según corresponda. Si los anteriores no están presentes, la masa hereditaria se distribuye entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

Nulidad de un testamento: consecuencias legales en la herencia

En este sentido, es fundamental que las personas involucradas en un proceso sucesorio busquen asesoría legal , con el fin de que la distribución del patrimonio se realice de acuerdo con la normativa colombiana y con el menor nivel de conflicto posible.

La anulación de un testamento implica que la última voluntad del fallecido pierde su validez, por lo que la distribución de los bienes se efectúa conforme a la ley. Este hecho puede generar conflictos familiares, particularmente si el documento contenía cláusulas que beneficiaban a individuos específicos.