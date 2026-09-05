Oficial | México, Perú y República Dominicana restringen la entrada al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación del pasaporte.

Antes de salir al extranjero, cada pasajero debe comprobar que cuenta con la documentación de viaje exigida por el destino. Por lo general, esto incluye un pasaporte vigente, aunque ciertos acuerdos internacionales permiten utilizar otros documentos en recorridos específicos.

Un documento vencido, deteriorado o con una vigencia inferior a la requerida puede provocar que la aerolínea impida el embarque o que las autoridades fronterizas rechacen la entrada. Las condiciones varían de acuerdo con la nacionalidad, el país visitado y la duración del viaje.

En destinos como México, Perú y República Dominicana, los pasajeros deben revisar anticipadamente las reglas migratorias correspondientes a su situación y evitar asumir que los requisitos son iguales para todas las personas.

¿Por qué estos países pueden rechazar a viajeros con el pasaporte vencido?

Durante un viaje internacional, el pasaporte permite comprobar la identidad y nacionalidad de su titular. Si está vencido, deteriorado o no reúne la vigencia exigida, la compañía aérea puede rechazar el embarque y la autoridad migratoria puede impedir la entrada.

En México, el Instituto Nacional de Migración solicita un pasaporte válido y vigente. La información oficial no establece un requisito general de seis meses para todos los visitantes, por lo que esa condición no debe atribuirse al país de manera universal.

Para ingresar a Perú, los extranjeros que deban utilizar pasaporte tienen que presentar un documento vigente y comprobar los requisitos aplicables a su nacionalidad. Algunos ciudadanos sudamericanos pueden ingresar con su documento nacional de identidad debido a acuerdos regionales.

En República Dominicana, la exigencia habitual contempla seis meses de vigencia. Sin embargo, una medida temporal de la Dirección General de Migración permite que ciudadanos de determinados países ingresen con un pasaporte válido durante su permanencia y salida. Esta facilidad rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y no se aplica automáticamente a todas las nacionalidades.

El pasaporte es uno de los documentos indispensables para realizar viajes internacionales Shutterstock

Errores que pueden impedir el ingreso al país

Además de viajar con el pasaporte vencido, existen otras situaciones que pueden generar inconvenientes durante el viaje:

No cumplir con la vigencia mínima exigida por el país de destino.

Presentar un pasaporte deteriorado o con páginas desprendidas.

Esperar al último momento para iniciar la renovación.

No comprobar los requisitos migratorios específicos del país al que se viaja.

Suponer que todos los países aplican las mismas reglas sobre la vigencia del pasaporte.

Es recomendable consultar los requisitos oficiales del país de destino y corroborar que el pasaporte cumpla con todas las condiciones exigidas para evitar demoras, rechazos de embarque o la inadmisión en el control migratorio.