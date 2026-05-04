El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que una licencia de conducir puede verse suspendida por incumplir ciertas reglas básicas. De acuerdo con las autoridades, no contar con los documentos necesarios para la circulación segura o haber recibido más multas de tránsito de las permitidas son algunos de los motivos comunes por los que un carné puede quedar inhabilitado de manera temporal. Según se especifica, algunos de los motivos más habituales por los que un permiso de conducir puede verse suspendido son En estos casos, no se podrá volver a circular hasta que termine el período de suspensión especificado por las autoridades, se pague una multa para finalizar la suspensión o el DMV haya levantado la suspensión. En caso de recibir un aviso de “suspensión indefinida”, las autoridades especificarán detalladamente cuáles son los pasos que deben seguirse para levantar el castigo. Algunos motivos de este tipo de medida son “Si se suspende o revoca tu licencia o privilegio de conducir, el DMV enviará un aviso (llamado ‘orden’) a la dirección que tenemos registrada. Asegúrate de seguir las instrucciones del pedido”, afirman las autoridades.