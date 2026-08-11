La regeneración de la piel es un aspecto crucial para prevenir el envejecimiento prematuro y mantener una eterna juventud. Existe una hierba medicinal que no solo contribuye a que las células no se oxiden con el tiempo, sino que también elimina todas las impurezas gracias a sus propiedades antioxidantes.

Esta hierba es reconocida por su capacidad para mejorar la salud cutánea y promover un aspecto juvenil. Además, está estrechamente vinculado a la espiritualidad y se asocia con la buena suerte, aunque es poco conocido en Estados Unidos.

Tradicionalmente, se consume junto a un shot de una bebida alcohólica en agosto, como parte de una costumbre urbana que resalta su importancia cultural.

La hierba sanadora que elimina impurezas y rejuvenece la piel

La ruda es una planta medicinal que ofrece múltiples beneficios al cuerpo, destacándose especialmente en su acción sobre los tejidos celulares. Esta hierba ha sido parte de un ritual que se celebra el 1° de agosto de cada año, en el cual se combina con caña para crear la célebre bebida “caña con ruda”.

La ruda posee propiedades que cuentan con explicaciones científicas y medicinales. Se distingue principalmente por su riqueza en antioxidantes y antiinflamatorios, los cuales contribuyen a la reducción de arrugas y favorecen la elasticidad de la piel.

Cuáles son las propiedades de la ruda

Antioxidante : previene la oxidación celular, regenera tejidos y mejora la luminosidad y firmeza de la piel.

: previene la oxidación celular, regenera tejidos y mejora la luminosidad y firmeza de la piel. Antimicrobianas : los extractos de ruda, según estudios, poseen actividad que combate bacterias e infecciones.

: los extractos de ruda, según estudios, poseen actividad que combate bacterias e infecciones. Antiinflamatorio : las propiedades antioxidantes suelen ir acompañadas de la capacidad de reducir la inflamación abdominal y mejorar la digestión.

: las propiedades antioxidantes suelen ir acompañadas de la capacidad de reducir la inflamación abdominal y mejorar la digestión. Antiespasmódica: la ruda contribuye a relajar los músculos, aliviando espasmos y calambres.

¿Qué alimentos causan inflamación abdominal y por qué?

La inflamación abdominal se produce cuando ciertos alimentos, como los fritos y los productos procesados, dificultan la digestión o generan gases. Por otro lado, alimentos como las legumbres y las coles pueden provocar hinchazón durante su descomposición en el intestino.

Asimismo, las intolerancias alimentarias, tales como la del gluten o la lactosa, pueden ocasionar inflamación al fermentar en el intestino. Es fundamental consultar a un médico antes de incorporar un nuevo alimento a la dieta.

¿Cuál es la forma adecuada de consumir la ruda, la hierba ancestral que revitaliza la piel?