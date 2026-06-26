La legislación migratoria de Estados Unidos contempla cuáles son los motivos por los que una persona puede ser considerada inadmisible para solicitar una visa americana.

Particularmente la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) fija las problemáticas de salud que pueden traer como consecuencia que no se emita este documento y, consecuentemente, la persona no pueda solicitar el viaje a EE.UU.

Qué dice la ley estadounidense sobre las condiciones de salud que pueden bloquear la visa americana

La Sección 212 (a)(1) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad establece los causales de inadmisibilidad relacionados con la salud.

Ciertas enfermedades pueden ser motivo de inelegibilidad para la visa. Shutterstock

Entre ellas se encuentran

Personas diagnosticadas con una enfermedad transmisible que se considere de importancia para la salud pública.

Personas con determinados trastornos físicos o mentales asociados a conductas que hayan representado o puedan ser una amenaza para la seguridad, el bienestar o los bienes propios de terceros

Personas calificadas por las autoridades como dependientes de drogas

Quienes soliciten admisión como inmigrante y no presenten documentación de la vacunación exigida.

Información esencial para todas las personas que quieran viajar a Estados Unidos

Cuando se quiera ingresar al país por turismo, además de contar con una visa completamente en vigente y físicamente apta para viajar -es decir, que no presente daños- será necesario contar con un pasaporte al día.

En general, Estados Unidos solicita que el pasaporte tenga al menos seis meses de validez extra al período de estadía previsto. No obstante, esta regla no aplica para ninguna de las naciones que forman parte del Club de los 6 Meses, que sólo deben presentar una identificación internacional válida durante su estadía.