En esta noticia

Conseguir la ciudadanía estadounidense es un objetivo significativo para numerosos inmigrantes; no obstante, el proceso de naturalización puede resultar lleno de desafíos. Entre los obstáculos más frecuentes se encuentran los requisitos legales que deben cumplirse, tales como el tiempo de residencia, el dominio básico del inglés y el conocimiento sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

Además, el proceso puede ser extenso y costoso, lo que complica el avance para aquellos que enfrentan limitaciones económicas.

Te puede interesar

Comienza a aplicarse un reciente reglamento de la Ley de Adquisiciones: el Estado ya no podrá adquirir como antes

Te puede interesar

Ya es oficial: la jornada laboral de 40 horas no dará un día extra de descanso y las horas reducidas se abonarán como extras
Es recomendable que examines tu árbol genealógico antes de comenzar el proceso para obtener tu visa americana.
Es recomendable que examines tu árbol genealógico antes de comenzar el proceso para obtener tu visa americana.

¿El apellido americano agiliza el proceso de ciudadanía?

Tener un apellido con raíces históricas en Estados Unidos no otorga automáticamente la ciudadanía, ya que es indispensable cumplir con ciertos criterios legales específicos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Es recomendable que examines tu árbol genealógico antes de comenzar el proceso para obtener tu visa americana.
Es recomendable que examines tu árbol genealógico antes de comenzar el proceso para obtener tu visa americana.

Te puede interesar

Histórico | La Corte Suprema dictó a favor de las madres y ahora podrán optar que los hijos lleven su apellido y no sólo el del padre

Te puede interesar

Límite a las transferencias bancarias: el SAT indagará a quienes excedan operaciones con ciertos montos