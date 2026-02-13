Conseguir la ciudadanía estadounidense es un objetivo significativo para numerosos inmigrantes; no obstante, el proceso de naturalización puede resultar lleno de desafíos. Entre los obstáculos más frecuentes se encuentran los requisitos legales que deben cumplirse, tales como el tiempo de residencia, el dominio básico del inglés y el conocimiento sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

Además, el proceso puede ser extenso y costoso, lo que complica el avance para aquellos que enfrentan limitaciones económicas.

Es recomendable que examines tu árbol genealógico antes de comenzar el proceso para obtener tu visa americana.

¿El apellido americano agiliza el proceso de ciudadanía?

Tener un apellido con raíces históricas en Estados Unidos no otorga automáticamente la ciudadanía, ya que es indispensable cumplir con ciertos criterios legales específicos establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Es recomendable que examines tu árbol genealógico antes de comenzar el proceso para obtener tu visa americana.



