Se trata de la Graduated Driver License (GDL), una licencia de dos fases que viene antes de poder tramitar la licencia de conducir completa a la mayoría de edad.

En el estado de Texas, el Departamento de Seguridad Pública (DPS) expide un tipo de licencia de conducir especial para conductores jóvenes con el objetivo de que puedan aprender a manejar en un entorno seguro y estructurado.

Se trata de la Graduated Driver License (GDL), una licencia de dos fases que viene antes de poder tramitar la licencia de conducir completa a la mayoría de edad.

En Texas se expide un tipo de licencia de conducir especial para conductores jóvenes Imagen ilustrativa ChatGPT

Licencia de Conducir Graduada: ¿Cuáles son las fases que tiene?

El programa de Graduated Driver License de Texas busca que los conductores menores de 18 ganen experiencia al volante de forma progresiva antes de poder acceder a una licencia sin restricciones.

Fase 1: licencia de aprendiz

Es la primera etapa para adolescentes de 15 a 17 años. Durante esta fase el conductor joven debe:

Mantener la licencia de aprendiz por al menos seis meses a menos de que cumpla 18 antes

Conducir únicamente acompañado por un adulto con licencia de al menos 21 años en el asiento del copiloto

No usar teléfonos celulares ni dispositivos inalámbricos a menos de que sea una emergencia

Fase 2: Licencia provisional

Una vez cumplidos los requisitos de la anterior fase, el conductor puede solicitar la licencia provisional:

Si tiene entre 16 y 17 años

Conservó la licencia de aprendiz durante al menos seis años

Completó el curso de educación vial y las horas de práctica exigidas

Aprobó el examen práctico de manejo

¿Qué restricciones tiene esta licencia de conducir?

Quienes tengan una licencia de conducir provisional tendrán varias limitaciones:

No pueden conducir entre la medianoche (12:00 a.m.) y las 5:00 a.m. , salvo que sea por trabajo, actividades escolares o una emergencia

No pueden transportar a más de un pasajero menor de 21 años que no sea un familiar

Tienen prohibido utilizar teléfonos celulares o dispositivos de comunicación mientras conducen, excepto en situaciones de emergencia



