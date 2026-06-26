Al circular en las carreteras, la doble seña de luces es una de las formas más comunes de comunicación más verbal entre los conductores.

Esta práctica consiste en encender brevemente las luces altas para transmitir un mensaje a otro automovilista, aunque su significado variará completamente en función del contexto.

Al no tratarse de una señal oficial establecida de forma uniforme, tiene múltiples usos. Todos ellos tienen un objetivo claro: llamar la atención de otro conductor.

Hacer doble seña de luces en un coche en movimiento: qué significa

Uno de los usos más frecuentes es advertir sobre una situación de riesgo o alertar a otro conductor de que existe un problema en la ruta.

Entre las interpretaciones más frecuentes se encuentran

Avisar que el vehículo viene con las luces altas encendidas y está encandilando a quienes circulan de frente

Advertir sobre un peligro en la carretera, por ejemplo, un vehículo detenido o animales que se cruzan

Alertar que un automóvil circula de noche sin las luces encendidas

La doble seña de luces se utiliza para la comunicación no verbal entre conductores. Imagen ilustrativa ChatGPT

Información importante para todos sobre hacer doble seña de luces

Además de servir como advertencia, muchos conductores utilizan esta seña para indicar que ceden el derecho de paso.

Esto suele observarse cuando

Se permite que otro vehículo ingrese a un carril

Se facilita un giro en una intersección

Se indica a otro conductor que puede incorporarse al tránsito

En carreteras de varios carriles, esto puede usarse para indicar que un vehículo terminó adelantarse y puede volver a su carril.