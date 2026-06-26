El DMV de Nueva York tiene un mecanismo que se llama “insurance lapse” en el que las compañías aseguradoras informan directamente al organismo estatal.

En Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece como requisito indispensable que los conductores mantengan al día la cobertura del seguro para poder circular. Quienes manejen dentro del estado sin cumplir este requisito, se exponen a perder tanto la licencia de conducir como la matrícula vehicular.

Para este tipo de situaciones, el DMV de Nueva York tiene un mecanismo que se llama “insurance lapse” en el que las compañías aseguradoras informan directamente al organismo estatal cuando el vehículo se queda sin el seguro obligatorio.

El DMV de Nueva York tiene un mecanismo que se llama “insurance lapse”. Imagen ilustrativa ChatGPT

El Gobierno revoca una por una todas las licencias de conducir y el registro: ¿Por qué no se puede dejar vencer el seguro?

Es importante no dejar vencer el seguro obligatorio ni darlo de baja, ya que el DMV podrá suspender:

El registro del vehículo

Las placas

La licencia de conducir

Además, también puede imponer multas y penalizaciones civiles, incluso si se trata de un auto que esté guardado. Si tiene una matrícula, debe estar asegurado.

Las sanciones que aplica el Gobierno: ¿Qué castigos puede aplicar el DMV?

El DMV calcula el periodo de suspensión de los permisos y matriculas de acuerdo al tiempo que haya pasado sin cobertura.

Adicionalmente, si se desea omitir una suspensión se puede pagar una multa civil, que también se calcula según la cantidad de días que pasó desde que el seguro perdió vigencia:

Hasta 30 días: 8 dólares por día

Hasta 60 días: 10 dólares por día

Hasta 90 días: 12 dólares por día

Si se supera este último periodo, ya no se podrá evitar la suspensión con el pago de multa. Adicionalmente, esta opción solo está disponible cada 36 meses.

¿Qué hacer cuando el DMV envía una carta?

Cuando se recibe una carta del DMV, se puede: