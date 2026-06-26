Una nueva normativa vigente en California habilita a las autoridades a incautar vehículos y suspender licencias de conducir a quienes participen en carreras callejeras y exhibiciones de velocidad. Lo que antes era una multa menor ahora puede derivar en la pérdida del auto y del permiso de manejo durante meses.

La medida surge de la Ley AB 3085 , conocida como “Ley Gipson”, firmada por el gobernador Gavin Newsom y aplicada dentro de un paquete normativo contra los espectáculos motorizados ilegales. La ley amplía las facultades policiales para retener vehículos mediante orden judicial y reforzar las sanciones contra la conducción peligrosa.

¿Qué infracciones pueden hacer que confisquen el vehículo y suspendan la licencia de conducir?

La normativa apunta a quienes organizan, conducen o acompañan actividades motorizadas ilegales en vías públicas y estacionamientos. El objetivo declarado por las autoridades es desalentar las carreras y exhibiciones de velocidad que, según el Gobierno estatal, ponen en riesgo a comunidades enteras.

La incautación del vehículo procede mediante orden o autorización judicial, y alcanza tanto a conductores como a quienes facilitan estos eventos. Estas son las infracciones contempladas:

Carreras callejeras: competencias de velocidad no autorizadas en calles o autopistas.

Exhibiciones de velocidad: maniobras peligrosas como giros, derrapes, “donuts” o bloqueos de calles.

Conducción temeraria: manejar con desprecio por la seguridad de personas o propiedad.

DUI en contexto de exhibición: participar en una carrera bajo efectos del alcohol o las drogas.

Bloqueo intencional de vías o autopistas: obstruir intersecciones para permitir carreras o exhibiciones.

Organización o promoción de eventos ilegales.

Negarse a detenerse ante la autoridad.

Reincidencia en cualquiera de estos delitos menores.

La normativa apunta a quienes organizan, conducen o acompañan actividades motorizadas ilegales en vías públicas y estacionamientos. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Qué sanciones enfrentan los conductores en California?

Quienes incurran en estas infracciones se exponen a consecuencias económicas, legales y administrativas que pueden extenderse durante meses. La retención del vehículo es solo una de varias penas previstas bajo la nueva normativa.

Además de perder el auto, el conductor puede acumular antecedentes penales y asumir responsabilidad civil por los daños provocados. Estas son las sanciones contempladas: