En abril 2026, nuevos países se añadieron a la lista de los sujetos a la “fianza de visado”, una tarifa reembolsable que tiene como objetivo reducir los períodos de overstay en el país. Abonar este monto es esencial para los nacionales de dichos países que deseen gestionar una visa de tipo B1/B2, de lo contrario, no podrán gestionar el documento y, consecuentemente, tampoco podrán ingresar a Estados Unidos bajo estas categorías. De acuerdo con lo especificado por el Departamento de Estado, si durante la estadía en el país se cumplen todas las condiciones necesarias, este dinero se devolverá. Desde el pasado 2 de abril, se encuentran sujetos a la fianza de visado todos los nacionales de estos países Quienes quieran viajar con un pasaporte de alguno de estos países deberán abonar durante su entrevista de visado una fianza de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares, según lo indique el oficial. “El solicitante también debe presentar un Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional. Los solicitantes deben aceptar los términos de la fianza a través de la plataforma de pagos en línea del Departamento del Tesoro Pay.gov”, se indica. Los términos que deben respetarse están especificados en el Formulario l-352 y en el formulario de fianzas. Así, particularmente el reembolso tendrá lugar cuando