Al momento de aromatizar los ambientes son miles las opciones industriales que pueden considerarse, pues existe una para cada situación y rincón del hogar.

No obstante, cada vez son más quienes prefieren crear sus propias fragancias y, en esa tendencia, existen tres ingredientes de cocina ideales para este propósito y repletos de beneficios que pueden aprovecharse de manera sencilla: la canela, la naranja y el limón.

Hervir cáscaras de naranja y limón con canela: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Cuando se hierven cascaras de naranja y limón con canela, el aroma que desprende la mezcla puede utilizarse como aromatizador natural , permitiendo perfumar la casa sin necesidad de comprar ningún producto específico.

Se trata de un truco que, además de poder implementarse simplemente para ambientar los espacios, es sumamente útil después de haber cocinado alimentos que generaron humo o provocaron olores fuertes, pues los compuestos naturales de los cítricos lo convierten en un gran neutralizador.

Hervir cáscaras de naranja y limón con canela permite crear un aromatizante natural. Fuente: imagen ilustrativa Chat GPT.

Cómo preparar esta mezcla natural paso a paso

Este preparado casero es ideal para quienes buscan brindar a su hogar un toque cítrico sin necesidad de utilizar aerosoles químicos. Para prepararlo pueden seguirse los pasos a continuación

Ingredientes de la mezcla

1 l de agua

Cascaras de mandarina y limón (la cantidad dependerá de qué tan intenso se desee el aroma)

2 ramas de canela

Cómo se prepara la mezcla de canela y cáscaras cítricas

Colocar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin colocar la tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el vapor aromatizado alcance todo el hogar Una vez se encuentre frío, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, añadir unas gotitas de aceite esencial cítrico permitirá potenciar el aroma.

La mezcla puede rociarse sobre alfombras, cortinas o sillones para un resultado más duradero.