En muchos hogares comenzó a difundirse un método casero que promete mejorar el ambiente interno sin necesidad de utilizar productos químicos. La práctica consiste en colocar una mezcla de sal y vinagre arriba de la heladera y dejarla actuar durante varias horas.

Aunque parece una técnica simple, miles de usuarios aseguran que genera cambios notables en la cocina. Lo que comenzó como un consejo tradicional terminó convirtiéndose en una tendencia dentro del mantenimiento doméstico.

La mezcla casera que ayuda a reducir la humedad del hogar

La combinación de sal y vinagre es reconocida por su capacidad para retener humedad y neutralizar aromas fuertes en espacios cerrados. Al dejarla sobre la heladera, la mezcla actúa como un absorbente natural que contribuye a disminuir el olor ambiental que se acumula en la cocina.

A diferencia de los ambientadores, este método no desprende fragancia sino que reduce la intensidad de los olores al captar partículas presentes en el aire. Es una opción económica y accesible para quienes buscan mejorar la sensación del lugar sin utilizar químicos.

Colocar sal y vinagre en el hogar ayuda a reducir la humedad del ambiente. Fuente: Archivo.

Además del efecto desodorizante, muchas personas recurren a esta mezcla como parte de prácticas hogareñas tradicionales que buscan renovar la energía del ambiente y generar una sensación de mayor armonía dentro del hogar.

¿Cómo utilizar la sal con vinagre para reducir la humedad?