Una reconocida cadena de supermercados minorista informó que cerrará más de 3,000 sucursales en todo el país y nadie podrá realizar ninguna compra durante 24 horas.

La medida responde a una normativa federal que afecta a múltiples negocios, por lo que todos los residentes deberán prepararse para un receso de la jornada laboral generalizado.

Confirmado: una reconocida cadena de supermercados cierra todas sus sucursales en el país

Walmart anunció que todas sus tiendas, más de 4,000, suspenderán todas sus operaciones durante el 25 de diciembre, debido a la celebración de Navidad. A diferencia de otros feriados, la compañía cierra sus puertas durante estas fechas con el fin de garantizar que cada empleado pueda compartir la festividad con su familia.

Por ese motivo no habrá horarios reducidos ni servicios mínimos, sino cierre total en todos los estados. La compañía comunicó que retomará la actividad habitual en la mañana siguiente.

Todas las sucursales de Walmart permanecerán cerradas el 25 de diciembre. Fuente: Archivo.

El volumen de tiendas afectadas convierte este cierre en uno de los más amplios del sector minorista. Las autoridades de la empresa recomendaron a los consumidores anticipar sus compras para evitar complicaciones.

Todas las sucursales que permanecerán cerradas en Navidad