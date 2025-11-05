En tiempos de festividades, la cadena minorista de supermercados Walmart suele convertirse en protagonista, recibiendo miles de clientes que desean adquirir sus productos para las comidas compartidas.

En ese sentido, en noviembre todas las sucursales del país cerrarán sus puertas durante 24 horas, por lo que no será posible comprar en ninguna de las tiendas del país.

Esta medida responde a una política incorporada hace varios años, que se mantuvo desde entonces como una tradición de la compañía.

Walmart cerrará sus puertas en todo el país para esta fecha

Si bien Walmart ofrece diversas alternativas y es famoso por sus descuentos para la cena del Día de Acción de Gracias, durante este día festivo permanecerá cerrado al público. En 2025, esta fecha caerá el jueves 27 de noviembre.

La política tiene como objetivo que los trabajadores de la compañía puedan celebrar este día junto a sus familias.

Si ningún cambio se anuncia sobre esta política antes de la fecha, la decisión parece mantenerse firme y no podrán adquirirse productos en ninguna tienda física del país

Horarios especiales de Walmart que todos deben conocer

El cierre de Walmart no impactará ni en los días previos ni en las fechas posteriores, donde todas las tiendas y los retiros en línea mantendrán su operatividad habitual.

Sin embargo, el viernes 28 de noviembre se llevará a cabo el Black Friday, conocido por sus característicos descuentos especiales; durante este día las puertas de las tiendas se abrirán a las 5:00 am local.