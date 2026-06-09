La administración de Donald Trump sigue endureciendo sus medidas migratorias y afecta a miles de personas a lo largo de todo Estados Unidos.

La administración de Donald Trump sigue endureciendo sus medidas migratorias y afecta a miles de personas a lo largo de todo Estados Unidos. El lunes 8 de junio, el Departamento de Justicia confirmó que avanzaría con trámites para revocar la ciudadanía.

Se trata de la campaña de desnaturalización que el Gobierno viene impulsando desde que comenzó el año. Se centra principalmente en estadounidenses nacidos en el extranjero a los que se acusa de haber obtenido la ciudadanía de forma fraudulenta.

Se trata de la campaña de desnaturalización que el Gobierno viene impulsando desde que comenzó el año ChatGPT

Estados Unidos confirmó que volverán a ser inmigrantes ante la ley todas estas personas: ¿Cómo es la campaña de desnaturalización?

La campaña de desnaturalización que impulsa la administración de Donald Trump apunta a sacarle la ciudadanía a todas aquellas personas que la hayan conseguido de alguna manera fraudulenta como ocultar información o hacer declaraciones falsas durante el proceso migratorio.

El memorando publicado por el Departamento de Justicia aclara que avanzarán contra casos de:

Personas que ocultaron antecedentes penales graves

Individuos vinculados al terrorismo o amenazas a la seguridad nacional

Miembros de organizaciones criminales o pandillas

Personas que cometieron fraude migratorio, financiero o médico

Ciudadanos naturalizados que habrían mentido u ocultado información relevante al solicitar la ciudadanía

¿Qué es un proceso de desnaturalización?

Se trata de un procedimiento judicial que usa el Gobierno para solicitar que se revoque una ciudadanía obtenida por naturalización. Es decir: no afecta a quienes nacieron dentro del territorio estadounidense, sino a quienes adquirieron la ciudadanía posteriormente.

No es un proceso aleatorio ni automático, sino que se requiere que se presente un caso ante un juez federal y el Gobierno debe demostrar que existió fraude, ocultamiento o una causa legal que repercuta en la naturalización.

¿Qué pasa si se pierde la ciudadanía en Estados Unidos?

En el caso de que un tribunal ordene la desnaturalización, la persona perderá la ciudadanía y vuelve a tener la condición migratoria que tenía antes de naturalizarse, si es que se conserva algún estatus legal, ya que en algunos casos puede terminar en una deportación hacia el país de origen.



