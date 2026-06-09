Una de las empresas portuarias más poderosas del planeta acaba de reforzar su apuesta por América Latina con una inversión multimillonaria destinada a transformar uno de los principales puertos del Pacífico. El proyecto promete aumentar la capacidad logística, impulsar el comercio exterior y consolidar al país como una puerta de entrada estratégica para los mercados internacionales.

La iniciativa está liderada por DP World, compañía con sede en Dubái que impulsa el desarrollo del denominado Muelle Bicentenario en el puerto del Callao, en Perú. La inversión supera los 400 millones de dólares y busca posicionar al país como uno de los grandes centros logísticos de América Latina.

Dubái busca convertir a este país latino en potencia mundial

El proyecto del Muelle Bicentenario forma parte del plan de expansión de DP World en el puerto de Puerto del Callao, principal terminal marítima peruana y una de las más importantes de la costa pacífica sudamericana. La obra permitirá:

Incrementar significativamente la capacidad de carga

Recibir buques de mayor tamaño

Reducir tiempos operativos

Mejorar la competitividad logística del país

Incrementar el comercio internacional

Dubái invertirá 400 millones de dólares para el desarrollo del Muelle Bicentenario en el puerto del Callao. Fuente: El Cronista.

Invertirá más de 400 millones de dólares en tecnología de última generación

La inversión destinada al Muelle Bicentenario supera los USD 400 millones y contempla la incorporación de infraestructura de última generación. Entre las mejoras previstas se encuentran: