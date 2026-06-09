Para que este documento sirva para viajar debe considerarse válido, y para ello debe estar en plena vigencia y buen estado físico.

El pasaporte es un documento de viaje que se requiere para entrar a la mayoría de los países del mundo. El de algunos, como el de Estados Unidos, habilita la entrada a múltiples países sin la necesidad de tramitar una visa.

No obstante, p ara que este documento sirva para viajar debe considerarse válido, y para ello debe estar en plena vigencia y buen estado físico. Si no cumple con las condiciones necesarias, se deberá renovarlo o solicitar uno nuevo.

Los procesos y requisitos de renovación pueden variar según cada país. En el caso de Estados Unidos, Australia y Reino Unido, son los siguientes.

Los procesos y requisitos de renovación pueden variar según cada país. En el caso de Estados Unidos, Australia y Reino Unido, son los siguientes.

Estados Unidos prohíbe el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

En Estados Unidos, el pasaporte debe cumplir con determinadas exigencias para que los agentes de migración dispuestos en los controles aeroportuarios lo consideren válido y permitan el abordaje.

¿Cuándo un pasaporte se considera válido?

Para poder ingresar a Estados Unidos los extranjeros deben presentar un pasaporte con una vigencia mínima restante de 6 meses posteriores a la fecha de salida programada. Si este requisito no se cumple, el ingreso se puede rechazar aún si el pasaporte no se encuentra vencido.

Por ello, el Departamento de Estado recomienda a quienes deseen viajar al país que revisen la fecha de vencimiento con varios meses de anticipación.

¿Cómo renovarlo?

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, podrán renovar su pasaporte cuando esté próximo a vencer o ya esté vencido. Este trámite se puede hacer por correo o de forma online en determinados casos.

Verificar que sea elegible para una renovación Crear una cuenta en MyTravelGov o completar el formulario DS-82 para renovación por correo Tener una fotografía digital reciente que cumpla con las normas oficiales Completar la solicitud en línea o imprimir y firmar el formulario si se realiza por correo Pagar la tarifa correspondiente con tarjeta de débito o crédito En caso de renovación por correo, enviar el formulario, la foto y el pasaporte actual Seguir el estado del trámite hasta recibir el nuevo documento

Australia prohíbe el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

En Australia no se requiere renovar el pasaporte antes de su vencimiento como otros países con la regla de los seis meses.

¿Cuándo un pasaporte se considera válido?

Para ingresar a Australia, el país exige a sus ciudadanos que usen un pasaporte nacional válido. En el caso de quienes quieran viajar al exterior, deben verificar que su pasaporte tenga la vigencia requerida por el país de destino.

¿Cómo renovarlo?

La renovación se puede realizar a través de la oficina oficial de pasaportes. Los solicitantes deberán completar la solicitud correspondiente y seguir los siguientes pasos:

Obtener dos fotografías de pasaporte que cumplan los requisitos oficiales Reunir el pasaporte actual y la documentación necesaria Completar la solicitud de renovación en línea a través del sistema de la Oficina Australiana de Pasaportes Imprimir y firmar el formulario generado Presentar la solicitud en una sucursal autorizada de Australia Post Pagar la tarifa correspondiente Esperar el procesamiento y retirar o recibir el nuevo pasaporte

Canadá, Reino Unido y Australia prohíben el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado este trámite con su pasaporte. ChatGPT

Reino Unido prohíbe el ingreso y la salida del país a quienes posterguen este trámite del pasaporte

En Reino Unido, el pasaporte debe cumplir con determinados requisitos incluso para viajar a países dentro de la Unión Europea.

¿Cuándo un pasaporte se considera válido?

Para ingresar a Reino Unido, el pasaporte extranjero debe poder mantenerse válido durante toda la estadía. Asimismo, los ciudadanos británicos que necesiten viajar al exterior deben chequear si su pasaporte cumple con los requisitos del país de destino.

Uno de los casos más frecuentes ocurre al viajar a países de la Unión Europea. Allí, el pasaporte británico debe haber sido emitido hace menos de diez años y conservar una vigencia mínima de tres meses posteriores a la fecha prevista de salida del territorio europeo. Si no cumple ambas condiciones, el pasajero puede ser rechazado antes de abordar.

¿Cómo renovarlo?

El Gobierno británico permite renovar el pasaporte cuando ya está vencido o ya no cuenta con tiempo de validez suficiente requerido en el país de destino elegido. El trámite puede realizarse en línea mediante el sistema oficial de HM Passport Office.