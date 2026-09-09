El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.627 este miércoles, 9 de septiembre de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 3.05% en comparación con la cotización del día anterior.

En el mercado del quetzal guatemalteco se observa una ligera tendencia alcista: en la última semana el tipo de cambio avanzó 2.29% y en el último año la variación acumulada fue 2.15%, lo que sugiere un fortalecimiento moderado.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 28.12%, es notablemente mayor que su volatilidad anual del 20.17%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En el día 1, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, reflejando un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento de la moneda en el contexto económico actual.

Si la tendencia se mantiene en el día 1, podría indicar una mayor estabilidad financiera y confianza en la economía guatemalteca en el corto plazo.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si es sostenible a largo plazo.

Fuente: narrativas-us

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