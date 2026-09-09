Una pareja de anfitriones en Florida busca voluntarios dispuestos a colaborar 20 horas semanales con tareas domésticas y de jardinería. A cambio, ofrecen habitación privada y comidas incluidas. La convocatoria se realiza a través de Workaway, plataforma internacional de intercambio cultural.

Joseph y Deborah, un fotógrafo retirado y una profesora de canto, publicaron el aviso para recibir viajeros en su propiedad de diez acres cerca de Gainesville. La casa funciona como antiguo refugio de caza y pesca, rodeada de lagos y bosque protegido.

Alojamiento gratuito en Florida: ¿qué piden a cambio?

El compromiso principal consiste en dedicar cuatro horas diarias, cinco días a la semana, a tareas de cocina, limpieza y mantenimiento liviano. No se trata de trabajo agrícola ni de proyectos de construcción pesada.

Los anfitriones valoran la iniciativa propia y la experiencia en cocina, ya que siguen una dieta baja en carbohidratos con carnes, pollo y pescado. Los fines de semana quedan libres para explorar la zona.

Tareas que se solicitan

Preparación de comidas simples y saludables

Limpieza y organización de espacios compartidos

Jardinería liviana y mantenimiento del jardín

Pequeños proyectos de orden en el taller y la casa

El compromiso principal consiste en dedicar cuatro horas diarias, cinco días a la semana, a tareas de cocina, limpieza y mantenimiento liviano. Google Maps

Todo lo incluido en el alojamiento y sus requisitos

A cambio de las horas de trabajo, los anfitriones ofrecen una habitación privada con cama queen o, según disponibilidad, un lugar en su casa rodante. También incluyen comidas en los días de trabajo y acceso a lavandería y cocina.

Para postularse, se requiere transporte propio, artículos de higiene personal y autosuficiencia financiera durante la estadía. Workaway exige además verificación de identidad mediante pasaporte o licencia de conducir antes de confirmar la reserva.