El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California confirmó que suspenderá el registro de los vehículos cuyos propietarios no informen que cuentan con un seguro vigente. La medida alcanza a conductores de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento y el resto del estado, y busca asegurar que todo automóvil en circulación tenga cobertura financiera activa.

La suspensión forma parte del Programa de Responsabilidad Financiera de Registro de Vehículos, que exige a todo propietario demostrar que su vehículo está asegurado. El DMV aplica esta regla a quien no presenta la información dentro de los plazos establecidos o cuya póliza fue cancelada sin reemplazo.

¿Qué exige el DMV para evitar la suspensión del registro?

Todo propietario debe enviar al DMV la información de su póliza de seguro dentro de los 30 días posteriores a la emisión de la tarjeta de registro. Si la aseguradora cancela la cobertura, el conductor tiene 45 días para presentar una póliza de reemplazo antes de que el organismo active la suspensión.

El DMV también suspende el registro si detecta que el propietario presentó un comprobante de seguro falso para obtener la tarjeta. La entidad notifica por correo antes de aplicar la sanción y otorga un plazo para regularizar la situación.

La suspensión se activa en tres escenarios puntuales:

No presentar la información del seguro dentro de los 30 días de emitida la tarjeta de registro.

No reemplazar una póliza cancelada dentro de los 45 días posteriores al aviso.

Presentar un comprobante de seguro falso para obtener el registro.

Todo propietario debe enviar al DMV la información de su póliza de seguro dentro de los 30 días posteriores a la emisión de la tarjeta de registro. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Qué pasa si el registro del vehículo queda suspendido?

Un vehículo con el registro suspendido no puede circular ni permanecer estacionado en la vía pública en California. Si un agente de tránsito detecta la infracción, el conductor recibe una citación, aunque no está obligado a entregar las placas.

Para reinstalar el registro, el propietario debe presentar evidencia de responsabilidad financiera y pagar una tasa de u$s 14. El trámite se completa online, por correo o mediante el sistema automático del DMV al 1-800-777-0133.