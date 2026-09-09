La cotización del peso colombiano cerró a USD 3104.75 este miércoles, 9 de septiembre de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.69%.

En el mercado, la cotización del Peso colombiano retrocedió -1.50% en la última semana y -17.30% en el último año, mostrando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 5.90%, es menor que la volatilidad anual del 13.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante que se ha observado durante tres días consecutivos. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser un indicativo de una mejoría en la economía local.

Sin embargo, es importante considerar otros factores que puedan influir en esta tendencia, como las políticas económicas del gobierno y las condiciones del mercado internacional. Un análisis más profundo podría revelar si esta tendencia se mantendrá a largo plazo o si se trata de un cambio temporal.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.