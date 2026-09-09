En Estados Unidos, contar con un número de Seguro Social es indispensable para poder realizar trámites de suma importancia, como la apertura de una cuenta bancaria o la obtención de una licencia de conducir Real ID.

La forma más sencilla de obtenerlo es que sea solicitado al mismo tiempo que los padres proporcionen la información necesaria para que se tramite el certificado de nacimiento en el hospital.

Para esto, se tendrá que proporcionar los números de Seguro Social de ambos padres. Sin embargo, si no conoce este dato, igualmente puede realizarse la gestión.

El trámite esencial para abrir una cuenta bancaria

Los padres necesitan de un SSN para poder reclamar al hijo en la declaración de impuestos y para poder abrir una cuenta bancaria a nombre del niño. Por su parte, la Administración del Seguro Social también incluye este dato entre los necesarios para que los adultos realicen el trámite.

El SSN es necesario para abrir una cuenta bancaria o tramitar una licencia de conducir Real ID. ChatGPT

También se necesita este trámite para solicitar una licencia de conducir Real ID

El número de Seguro Social también forma parte de la documentación requisitoria para gestionar licencias de conducir Real ID.

En la lista completa de documentos a nivel federal se encuentran aquellos que prueben

Nombre legal completo

Fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Dos comprobantes de domicilio de residencia principal

Estatus legal