En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 58.6 este miércoles, 9 de septiembre de 2026, cifra que refleja una alteración del 2.09% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, el peso dominicano avanzó 0.17%, mientras que en el último año retrocedió 5.14%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 19.81%, significativamente mayor que su volatilidad anual del 11.33%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La tendencia de la cotización del Peso dominicano hoy se observa como positiva, ya que el dato de 1 se encuentra en un número positivo. Esto sugiere que en los últimos días ha habido un fortalecimiento de la moneda frente al dólar, lo que podría estar influenciado por factores económicos favorables.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, indicaríamos que la moneda está en una tendencia a la baja, lo que podría reflejar preocupaciones económicas o cambios en las políticas monetarias. Actualmente, el análisis muestra un escenario alentador para el Peso dominicano, pero es importante monitorear futuros movimientos que puedan impactar esta tendencia.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.