Muchos ciudadanos y residentes de Estados Unidos no lo saben, pero existe una situación que puede dejarlos sin pasaporte de un momento a otro, e impedirles salir del país o renovar el documento. El Gobierno tiene la facultad de negar, no renovar o incluso revocar el pasaporte de quienes se encuentren en una condición específica frente al fisco.

El Gobierno revisará caso por caso: ¿qué pasaportes pueden quitar?

La herramienta se dirige a los contribuyentes que tienen una deuda tributaria calificada como “seriamente morosa”. En 2026, ese umbral es de aproximadamente 66.000 dólares, una cifra que se ajusta cada año por inflación e incluye impuestos, multas e intereses acumulados.

La medida proviene del FAST Act, una ley de 2015 que autorizó al IRS a coordinar con el Departamento de Estado la negación o revocación de pasaportes de los grandes deudores fiscales. Es decir, ya lleva años vigente, aunque muchos contribuyentes la desconocen.

El Gobierno de EE.UU. puede negar o revocar el pasaporte a quienes tengan una deuda fiscal superior a 66.000 dólares. Shutterstock

Cómo funciona el proceso

Conviene aclarar cómo se aplica realmente, porque no es una incautación inmediata ni un embargo del documento. El mecanismo tiene dos pasos:

El IRS certifica la deuda: cuando un contribuyente supera el umbral, el IRS informa (certifica) esa deuda al Departamento de Estado. El Departamento de Estado actúa sobre el pasaporte: a partir de esa certificación, generalmente no emite ni renueva el pasaporte de la persona, y en ciertos casos puede revocar uno ya vigente.

En la práctica, el efecto más común es que el deudor no puede tramitar ni renovar su pasaporte mientras la deuda siga certificada. La revocación de un documento ya emitido es una medida que existe, pero se aplica con más criterio.