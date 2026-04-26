El anuncio del titular del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph Edlow, encendió la preocupación entre millones de inmigrantes. La posible revisión de Green Cards y otros beneficios otorgados en años recientes abre un escenario incierto para quienes hoy cuentan con residencia permanente en Estados Unidos. Desde el organismo migratorio se plantea reexaminar expedientes aprobados durante la administración de Joe Biden, bajo el argumento de reforzar los controles frente a posibles irregularidades. Esta medida podría impactar a más de 4.3 millones de personas, especialmente a quienes obtuvieron su estatus en los últimos años. Sin embargo, no se trata de una cancelación automática: cada caso debe pasar por un proceso administrativo y legal. El foco está puesto en detectar posibles inconsistencias, errores en la documentación o situaciones que no cumplían con los requisitos al momento de la aprobación. Uno de los principales interrogantes es si el Gobierno puede retirar una Green Card sin previo aviso. La respuesta es no: el procedimiento exige notificación formal y la posibilidad de defensa. Cuando las autoridades detectan posibles irregularidades, deben iniciar un proceso conocido como rescisión. En ese marco: Durante los primeros cinco años, el control suele ser más estricto, ya que es el período en el que el estatus puede ser revisado con mayor facilidad si se detectan fallas en la elegibilidad. Si las autoridades determinan que hubo fraude migratorio o que la residencia fue obtenida sin cumplir los requisitos legales, el caso puede escalar rápidamente. En ese escenario: Expertos en inmigración advierten que, incluso fuera del período inicial de cinco años, una Green Card puede ser revocada si se comprueban delitos graves, fraude o abandono del estatus migratorio.