Las autoridades de tránsito en Estados Unidos pueden suspender la licencia de conducir cuando una condición de salud impide manejar con seguridad. La facultad está a cargo de los departamentos de vehículos (DMV) de cada estado y se aplica caso por caso, no ante cualquier malestar pasajero.

El mecanismo se apoya en las unidades de revisión médica de los DMV —como las de California y Nueva York— y en los códigos de tránsito estatales. Busca prevenir accidentes por desmayos, pérdida de visión o deterioro cognitivo, sin retirar el permiso de forma automática.

¿En qué casos se suspende la licencia de conducir por motivos de salud?

La suspensión no se activa por un resfrío o por sentirse mal un día. El DMV interviene cuando una condición médica documentada puede afectar la conducción, a partir de un reporte médico, policial o de un familiar.

Entre los casos que activan una evaluación del DMV figuran:

Desmayos o pérdida de conciencia al volante

Problemas graves de visión que no alcanzan el estándar mínimo

Deterioro cognitivo o neurológico

Epilepsia o diabetes con complicaciones severas

Efectos de medicamentos que reducen los reflejos

En estos casos, la licencia puede quedar suspendida hasta que un profesional certifique que la condición está controlada. La diabetes, por ejemplo, no implica sanción automática: solo se evalúa si deriva en complicaciones que afecten el manejo.

El DMV interviene cuando una condición médica documentada puede afectar la conducción, a partir de un reporte médico, policial o de un familiar.

¿Qué deben hacer los conductores para conservar la licencia?

Cuando el DMV abre una revisión, suele pedir documentación médica que acredite que la persona puede manejar sin riesgo. Si el conductor no la presenta en el plazo fijado, el permiso puede suspenderse hasta completar el trámite.

Para evitar o levantar la suspensión, los pasos habituales son:

Presentar formularios médicos firmados por un profesional

Realizar pruebas adicionales de visión o de manejo

Acreditar que la condición fue tratada y está controlada

Esperar la resolución de la unidad médica del DMV