El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York establece como requisito clave que se mantenga la cobertura del seguro siempre vigente para poder circular legalmente.

Si alguien conduce por las calles de Nueva York sin este documento, el DMV podrá tomar acciones sobre su licencia e incluso sobre su matrícula. Esto sucede por un mecanismo llamado “insurance lapse”.

El DMV revisará caso por caso: ¿Cómo funciona el mecanismo estatal?

En el estado de Nueva York, cuando un vehículo se queda sin el seguro obligatorio de responsabilidad civil, las compañías aseguradoras le envían una notificación al DMV.

Cuando esto sucede, el DMV de Nueva York puede suspender:

El registro del vehículo.

Las placas.

La licencia de conducir.

También podrá imponer multas y penalizaciones civiles, incluso si se trata de un auto que esté guardado.

Si el vehículo tiene las placas, debe estar asegurado.

Si alguien conduce por las calles de Nueva York sin este documento, el DMV podrá tomar acciones sobre su licencia e incluso sobre su matrícula. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

El Gobierno sancionará a todos las personas que dejen vencer este documento: ¿Qué castigos puede aplicar el DMV?

Según el DMV, se calcula el periodo de suspensión de acuerdo al tiempo que el vehículo haya pasado sin cobertura, lo que quiere decir que si pasaron 45 días sin seguro, eso durará la suspensión.

Por otro lado, si el conductor desea omitir la suspensión se puede pagar una multa civil, que también se calcula en base a los días en los que el vehículo no estuvo asegurado y el monto aumenta cada cierta cantidad de días:

Hasta 30 días: 8 dólares por día.

Hasta 60 días: 10 dólares por día.

Hasta 90 días: 12 dólares por día.

Cuando se llega a los 90 días, la suspensión es inevitable. Además, la opción de pagar para evitar este castigo solo está disponible una vez cada 36 meses.