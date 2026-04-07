El control del tránsito en Estados Unidos da un paso más hacia la tolerancia cero con las infracciones. El estado de California comenzó a aplicar oficialmente la Ley AB-645, una normativa que permite sancionar de manera directa a los conductores que excedan los límites de velocidad en zonas determinadas. La Ley AB-645 de California establece límites de velocidad más estrictos en zonas sensibles, especialmente en áreas cercanas a escuelas. En estos sectores, la velocidad máxima se fija en 40 km/h dentro de un radio de 150 metros, e incluso puede reducirse aún más en determinados casos. En caso de incumplimiento, la infracción será notificada por correo directamente al titular del vehículo, con sanciones económicas que pueden variar según la gravedad del exceso de velocidad y la ciudad donde ocurra. Estas multas pueden ir desde los 50 hasta los 500 dólares. La Ley AB-645 permite instalar cámaras en estos puntos estratégicos que: