La División de Vehículos Motorizados (DMV) de Carolina del Norte revocará de forma automática la licencia de conducir a quienes acumulen dos condenas en un plazo de 12 meses por conducción temeraria o conducción agresiva. La medida alcanza a todos los conductores registrados en ese estado.

La disposición forma parte del Código General de Carolina del Norte, en su artículo §20-17 , que regula las causales de revocación obligatoria de licencias. La norma también contempla la combinación de ambas infracciones dentro del mismo período para activar la sanción.

¿Qué infracciones llevan a la pérdida de la licencia?

La ley establece que la revocación se activa ante la acumulación, en 12 meses, de dos cargos por conducción temeraira, dos cargos por conducción agresiva, o una combinación de un cargo de cada tipo. Cualquiera de estas tres variantes resulta en la misma sanción.

También existe una causal agravada: una sola condena por conducción agresiva o temeraria puede bastar para la revocación si ocurrió mientras la persona transportaba de forma ilegal bebidas alcohólicas con fines de venta.

Infracciones que activan la revocación por reincidencia:

Dos cargos de conducción temeraria en 12 meses

Dos cargos de conducción agresiva en 12 meses

Un cargo de cada tipo dentro del mismo período

La ley establece que la revocación se activa ante la acumulación, en 12 meses, de dos cargos por conducción temeraira, dos cargos por conducción agresiva, o una combinación de un cargo de cada tipo. Chat GPT

¿Cómo afecta esta medida a los conductores?

Para el conductor, la consecuencia directa es la pérdida total del derecho a circular con su licencia vigente. La revocación es de aplicación obligatoria por parte de la DMV una vez que recibe el registro de las condenas correspondientes.

La norma no depende de la gravedad del daño causado en cada infracción individual, sino de la reincidencia dentro del plazo establecido. Por eso, los especialistas recomiendan a los conductores con antecedentes de faltas de tránsito prestar especial atención a su historial reciente.