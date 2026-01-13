El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ha implementado un sistema de puntos en Estados Unidos con el propósito de monitorear las infracciones de tránsito cometidas por los ciudadanos.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ha implementado un sistema de puntos en Estados Unidos con el propósito de monitorear las infracciones de tránsito cometidas por los ciudadanos. Aquellos individuos que alcancen un número determinado de puntos se verán expuestos a la posibilidad de suspensión de su licencia de conducir, la cual, en ciertos casos, podría ser de carácter permanente.

El objetivo primordial de este sistema radica en la identificación de conductores que exhiben comportamientos reiterados de riesgo al volante. Las personas que excedan los límites establecidos serán incluidas en un registro administrativo que permite la suspensión temporal de la licencia , sin requerir una evaluación judicial previa.

Confirmado: se suspenden y eliminan las licencias de conducir a ciertos individuos

El organismo evalúa la conducta del conductor en lapsos de tiempo específicos. Cuando la cantidad de puntos acumulados supera los límites establecidos, el sistema activa de forma automática la suspensión de la licencia, sin necesidad de una instancia judicial previa.

El Departamento de Vehículos Motorizados de Florida administra un sistema de puntos que se aplica a cada conductor según las infracciones cometidas. Cada falta de tránsito confirmada suma una determinada cantidad de puntos al historial, que se mantienen registrados durante varios años.

Podrían eliminarse todas las licencias de conducir de las personas que aparezcan en este listado.

Las infracciones que pueden hacer desaparecer una licencia de conducir

Los conductores que acumulen 12 puntos en un período de 12 meses pierden la licencia por 30 días. Aquellos que lleguen a 18 puntos en 18 meses quedan inhabilitados por tres meses, mientras que quienes alcancen 24 puntos en 36 meses enfrentan una suspensión de un año.

Las infracciones que suman puntos incluyen exceso de velocidad, conducción imprudente, uso del teléfono celular al manejar y siniestros viales con responsabilidad del conductor. Las faltas más graves agregan más puntos y aceleran la sanción.

Estrategias para conservar un historial de créditos sin infracciones

Las autoridades señalan que mantener un historial limpio es la principal forma de evitar la suspensión. En situaciones puntuales, los conductores pueden acceder a cursos de mejora del manejo que permiten evitar que una infracción específica sume puntos.

No obstante, una vez superados los límites establecidos, la inclusión en el registro de conductores sancionados es automática y la licencia queda eliminada por el plazo correspondiente. El sistema busca reducir la reincidencia y reforzar la seguridad vial en todo el estado.