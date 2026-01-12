El Departamento de Licencias del Estado de Washington explica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos de circulación que deben respetar todos los menores de 18 años después de tramitar su primera licencia de conducir.

Si bien los residentes de 16 y 17 años tienen permitido sacar el carnet si reúnen los criterios requeridos, deben cumplir además con pautas estrictas de manejo para evitar inconvenientes con las autoridades.

Entre ellas, la franja horaria en la que tienen prohibido conducir sin un acompañante con licencia.

Quienes tengan estas edades y no cumplan un requisito, tendrán prohibido circular de noche

El estado determina que todos los adolescentes de 16 y 17 años tienen prohibido conducir entre la 1:00 am y las 5:00 am de manera individual durante el año posterior a haber gestionado su licencia de manejo.

Tan sólo podrán circular dentro de esa franja horaria quienes vayan acompañados de otro conductor en posesión de licencia y mayor de 25 años.

“Si conduces con seguridad durante 1 año, entonces expiran las restricciones de conducción nocturna”, indican las autoridades.

En caso de infringir esta restricción, los padres del menor serán notificados la primera vez a modo de advertencia; pero si vuelve a cometerse la irregularidad, la licencia puede ser suspendida durante 6 meses o hasta que cumplan los 18, lo que suceda primero.

Atención conductores: otras reglas que deben tener en cuenta al momento de circular

De acuerdo con lo especificado, durante los primeros 6 meses después de haber obtenido la licencia estos conductores no pueden circular con pasajeros menores de 20 años, a no ser que sean familiares directos. Durante los 6 meses restantes de ese mismo año, tampoco pueden viajar con más de 3 pasajeros menores de 20 años que no sean familiares inmediatos.