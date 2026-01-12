En esta noticia

El Departamento de Licencias del Estado de Washington explica en su sitio web oficial cuáles son los requisitos de circulación que deben respetar todos los menores de 18 años después de tramitar su primera licencia de conducir.

Si bien los residentes de 16 y 17 años tienen permitido sacar el carnet si reúnen los criterios requeridos, deben cumplir además con pautas estrictas de manejo para evitar inconvenientes con las autoridades.

Entre ellas, la franja horaria en la que tienen prohibido conducir sin un acompañante con licencia.

Te puede interesar

Sin visa americana| Estados Unidos permitirá el ingreso legal, automático y permanente a todas las personas que puedan mostrar esto en los controles

Te puede interesar

Oficial: Estados Unidos retendrá durante 75 años los datos de cada una de estas personas y ahora no podrán volver a pisar el país

Quienes tengan estas edades y no cumplan un requisito, tendrán prohibido circular de noche

El estado determina que todos los adolescentes de 16 y 17 años tienen prohibido conducir entre la 1:00 am y las 5:00 am de manera individual durante el año posterior a haber gestionado su licencia de manejo.

Tan sólo podrán circular dentro de esa franja horaria quienes vayan acompañados de otro conductor en posesión de licencia y mayor de 25 años.

“Si conduces con seguridad durante 1 año, entonces expiran las restricciones de conducción nocturna”, indican las autoridades.

Los conductores de 16 o 17 años no pueden circular entre la 1 am y las 5 am durante su primer año con carnet sin un acompañante que cumpla con los criterios habilitantes. Fuente: archivo
Los conductores de 16 o 17 años no pueden circular entre la 1 am y las 5 am durante su primer año con carnet sin un acompañante que cumpla con los criterios habilitantes. Fuente: archivo

En caso de infringir esta restricción, los padres del menor serán notificados la primera vez a modo de advertencia; pero si vuelve a cometerse la irregularidad, la licencia puede ser suspendida durante 6 meses o hasta que cumplan los 18, lo que suceda primero.

Es tendencia.Hervir cáscara de naranja, canela y jengibre: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan
Medida.Urgente | Están retirando el alimento para mascotas más popular de todos por estar gravemente contaminado: puede enfermar animales y humanos

Atención conductores: otras reglas que deben tener en cuenta al momento de circular

De acuerdo con lo especificado, durante los primeros 6 meses después de haber obtenido la licencia estos conductores no pueden circular con pasajeros menores de 20 años, a no ser que sean familiares directos. Durante los 6 meses restantes de ese mismo año, tampoco pueden viajar con más de 3 pasajeros menores de 20 años que no sean familiares inmediatos.

Finalmente, tienen prohibido el uso de todo tipo de dispositivo inalámbrico mientras conducen, incluso si cuentan con la función manos libres.