Las reglas para conservar la licencia de conducir en California incluyen plazos obligatorios de renovación que, si no se cumplen, dejan el documento sin validez. Cuando ese tiempo se vence, el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) puede anular la licencia, incluso si la persona continúa manejando.

El impacto es mayor entre los conductores de 70 años o más, que en California deben cumplir un esquema especial. No renovar dentro del período establecido puede derivar en la retirada de la licencia y en sanciones adicionales.

¿A quiénes les retiran la licencia de conducir en California si dejan pasar este tiempo?

En California, los conductores de 70 años o más deben renovar su licencia cada cinco años y hacerlo de manera presencial en el DMV. Si el trámite no se completa antes de la fecha de vencimiento, la licencia queda expirada automáticamente.

El DMV de California envía un aviso de renovación unos 60 días antes, pero no recibirlo no elimina la obligación. Conducir con la licencia vencida puede generar multas y la retención del documento.

Este es el nuevo rediseño de las licencias de conducir de California bajo la nueva ley Real ID. Foto: California DMV.

¿Cómo renovar la licencia en California y evitar que la retiren?

El proceso puede iniciarse online, lo que permite ahorrar tiempo en la oficina del DMV de California. En muchos casos no se exige examen; si corresponde una prueba teórica, puede realizarse mediante eLearning, una opción sin desaprobación.

Claves para evitar la pérdida de la licencia: