El primer avión comercial capaz de volar 22 horas y recorrer más de 17.000 kilómetros sin escalas ya es real: el Airbus A350-1000ULR despegó por primera vez el 2 de junio desde Toulouse . Con ese alcance, ningún punto del planeta quedará fuera de un vuelo directo.

La aerolínea australiana Qantas encargó 12 unidades para unir Sydney con Londres y Nueva York sin tocar tierra. El primer ejemplar se entregará en abril de 2027 , bajo el Proyecto Sunrise, la iniciativa que durante una década apuntó a eliminar la última escala obligatoria del mundo.

¿Qué es el Airbus A350-1000ULR y por qué es histórico?

El A350-1000ULR —Ultra Long Range— alcanza 17.000 km de autonomía y hasta 22 horas de vuelo continuo. Incorpora un depósito trasero con 20.000 litros extra de combustible y refuerzos estructurales para soportar el peso máximo al despegue.

La cabina distribuye 238 asientos en cuatro clases e incluye una zona de bienestar para moverse e hidratarse durante el trayecto.

Datos clave del avión

Autonomía: más de 17.000 km sin escalas

Duración máxima: hasta 22 horas de vuelo continuo

Capacidad: 238 pasajeros en cuatro clases

Primera entrega: abril de 2027 a Qantas

Rutas objetivo: Sydney–Londres y Sydney–Nueva York sin paradas

El A350-1000ULR —Ultra Long Range— alcanza 17.000 km de autonomía y hasta 22 horas de vuelo continuo. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué implica volar 22 horas sin escalas para los pasajeros?

Los vuelos ultralargos representan un desafío físico real: el riesgo de trombosis venosa profunda aumenta un 26% por cada dos horas adicionales de vuelo . La baja humedad y la menor concentración de oxígeno generan fatiga, dolores de cabeza y deterioro cognitivo.

El impacto también es global: aeropuertos como los de Dubái, Singapur y Doha construyeron parte de su economía sobre el tráfico de escala. Si los vuelos sin paradas se consolidan, ese modelo quedará cuestionado.

Lo que deben saber los viajeros