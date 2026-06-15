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El primer avión comercial capaz de volar 22 horas y recorrer más de 17.000 kilómetros sin escalas ya es real: el Airbus A350-1000ULR despegó por primera vez el 2 de junio desde Toulouse. Con ese alcance, ningún punto del planeta quedará fuera de un vuelo directo.
La aerolínea australiana Qantas encargó 12 unidades para unir Sydney con Londres y Nueva York sin tocar tierra. El primer ejemplar se entregará en abril de 2027, bajo el Proyecto Sunrise, la iniciativa que durante una década apuntó a eliminar la última escala obligatoria del mundo.
¿Qué es el Airbus A350-1000ULR y por qué es histórico?
El A350-1000ULR —Ultra Long Range— alcanza 17.000 km de autonomía y hasta 22 horas de vuelo continuo. Incorpora un depósito trasero con 20.000 litros extra de combustible y refuerzos estructurales para soportar el peso máximo al despegue.
La cabina distribuye 238 asientos en cuatro clases e incluye una zona de bienestar para moverse e hidratarse durante el trayecto.
Datos clave del avión
- Autonomía: más de 17.000 km sin escalas
- Duración máxima: hasta 22 horas de vuelo continuo
- Capacidad: 238 pasajeros en cuatro clases
- Primera entrega: abril de 2027 a Qantas
- Rutas objetivo: Sydney–Londres y Sydney–Nueva York sin paradas
¿Qué implica volar 22 horas sin escalas para los pasajeros?
Los vuelos ultralargos representan un desafío físico real: el riesgo de trombosis venosa profunda aumenta un 26% por cada dos horas adicionales de vuelo. La baja humedad y la menor concentración de oxígeno generan fatiga, dolores de cabeza y deterioro cognitivo.
El impacto también es global: aeropuertos como los de Dubái, Singapur y Doha construyeron parte de su economía sobre el tráfico de escala. Si los vuelos sin paradas se consolidan, ese modelo quedará cuestionado.
Lo que deben saber los viajeros
- Trombosis: el movimiento a bordo es clave para reducir el riesgo
- Tripulaciones: las rotaciones de pilotos deberán rediseñarse para vuelos de 22 horas
- Hubs en riesgo: Dubái, Singapur y Doha perderán tráfico cuando estas rutas operen