El fútbol está a punto de vivir una de las transformaciones arbitrales más importantes de las últimas décadas. La FIFA confirmó una serie de cambios en los protocolos del VAR que comenzarán a implementarse en competiciones internacionales y que tendrán especial protagonismo durante el Mundial 2026.

Entre las novedades más llamativas aparece una situación que hasta ahora era imposible: el árbitro podrá retirar una tarjeta amarilla mostrada a un jugador y otorgársela automáticamente a otro futbolista si las imágenes demuestran que el sancionado fue identificado erróneamente o que el verdadero infractor fue otro jugador.

Cambia el fútbol para siempre: las nuevas facultades del VAR para las tarjetas amarillas

Hasta ahora, el VAR solo podía intervenir en expulsiones y tenía facultades limitadas en las tarjetas amarillas. Sin embargo, las nuevas modificaciones buscan corregir errores evidentes que pueden alterar el desarrollo de un partido y afectar sanciones acumulativas en torneos largos como una Copa del Mundo.

La principal novedad es que se podrá corregir la identidad del jugador amonestado, incluso si es del equipo rival, cuando exista un error claro y manifiesto.

Las tarjetas amarillas podrán corregirse cuando el VAR detecte que el árbitro atribuyó incorrectamente una conducta antideportiva. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Ahora el árbitro podrá quitar una tarjeta amarilla y concedérsela automáticamente al rival

Uno de los casos más novedosos del nuevo reglamento es el de la simulación de faltas. Ante la siguiente situación:

Un delantero se deja caer en cualquier parte del campo

El árbitro interpreta que existió una infracción

Cobra la falta y amonesta al defensor

El VAR revisa la jugada

Las imágenes muestran que no hubo contacto y que el atacante simuló

Con las nuevas reglas: