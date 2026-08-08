Desactivar funciones y aplicaciones innecesarias permite conservar la carga durante más tiempo.

Cuando se produce un corte de electricidad, uno de los principales inconvenientes es quedarse sin batería en el celular. Si el dispositivo tiene poca carga y todavía falta tiempo para recuperar el suministro, existen algunos ajustes que permiten reducir el consumo de energía y prolongar su funcionamiento.

Entre las alternativas más sencillas se encuentran activar el ahorro de energía, disminuir el brillo de la pantalla, deshabilitar funciones que no se estén utilizando y limitar la actividad de determinadas aplicaciones.

Cómo activar el ahorro de batería del celular

El modo de ahorro de energía es una de las herramientas más útiles cuando el teléfono tiene poca batería. Su objetivo es reducir el consumo mediante distintas restricciones que pueden variar según el modelo y el sistema operativo.

Al activarlo, el celular puede limitar la actividad en segundo plano , reducir determinadas funciones y disminuir el rendimiento para conseguir que la batería dure durante más tiempo.

Desactivar funciones y aplicaciones innecesarias permite conservar la carga durante más tiempo. Magnific

Por eso, si no hay electricidad y el porcentaje de batería comienza a ser bajo, activar esta función puede ayudar a ganar tiempo de autonomía hasta poder volver a cargar el dispositivo.

Qué ajustes permiten ahorrar batería cuando no hay luz

Además del modo de ahorro, existen otras modificaciones que pueden reducir el consumo del teléfono:

Reducir el brillo: la pantalla es uno de los componentes que más energía puede consumir, por lo que disminuir su intensidad ayuda a conservar batería.

Desactivar funciones innecesarias: Bluetooth, GPS o determinadas conexiones pueden apagarse cuando no están siendo utilizadas.

Limitar aplicaciones: algunas aplicaciones continúan funcionando en segundo plano y consumiendo recursos aunque no estén abiertas en pantalla.

Evitar actividades de alto consumo: reproducir videos, utilizar videojuegos o realizar otras tareas exigentes puede acelerar considerablemente el gasto de batería.

La combinación de estas medidas puede resultar más efectiva que aplicar solamente una de ellas.

Cómo hacer que la batería dure más durante un apagón

Cuando queda poca batería, lo recomendable es priorizar las funciones realmente necesarias. Si el teléfono se utiliza principalmente para recibir llamadas o mensajes importantes, conviene evitar actividades que demanden mucha energía y mantener desactivadas las funciones que no sean indispensables.

También es útil bloquear la pantalla cuando no se está utilizando y evitar mantener aplicaciones abiertas innecesariamente. De esta manera, el celular puede conservar una mayor cantidad de carga durante el período en el que no existe acceso a una fuente de electricidad.

Estas medidas no aumentan la capacidad de la batería, pero sí permiten disminuir la velocidad con la que se consume la carga disponible, algo especialmente útil durante un corte de luz.