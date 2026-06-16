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China está a punto de volver a romper todos los récords de velocidad ferroviaria. El país asiático avanza con las pruebas del CR450, un tren bala de nueva generación diseñado para alcanzar velocidades de prueba superiores a los 450 km/h y operar comercialmente a 400 km/h, convirtiéndose en el tren de alta velocidad más rápido del planeta.

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El tren bala más rápido del mundo

El nuevo CR450 representa un salto tecnológico respecto de los actuales trenes Fuxing que operan a 350 km/h. Según las pruebas realizadas hasta el momento, el tren ya alcanzó:

  • Velocidad máxima de prueba de 453 km/h
  • Velocidad comercial prevista de 400 km/h
  • Cruces entre dos trenes a una velocidad combinada de 896 km/h
  • Aceleración de 0 a 350 km/h en apenas 4 minutos y 40 segundos

Cuando entre en servicio comercial será el tren convencional más rápido del mundo.

El nuevo CR450 alcanzó una velocidad máxima de prueba de 453 km/h y una velocidad comercial prevista de 400 km/h. Fuente: El Cronista.
El nuevo CR450 alcanzó una velocidad máxima de prueba de 453 km/h y una velocidad comercial prevista de 400 km/h. Fuente: El Cronista.

Conectará las dos ciudades más importantes en menos de 50 minutos

Uno de los principales objetivos del proyecto es la nueva línea de alta velocidad entre Chengdu y Chongqing.

Actualmente, ambas ciudades conforman uno de los polos económicos más importantes del oeste de China y concentran más de 50 millones de habitantes en su área de influencia. Gracias al CR450:

  • El viaje entre Chengdu y Chongqing se reducirá a menos de 50 minutos
  • La distancia de aproximadamente 300 kilómetros podrá recorrerse en menos de una hora
  • Se fortalecerá la integración económica entre ambas megaciudades

Tendrá tecnología de última generación

Los ingenieros chinos realizaron múltiples mejoras para alcanzar velocidades récord. Entre ellas:

  • Nariz aerodinámica de 15 metros de longitud
  • Reducción del peso total en aproximadamente 50 toneladas
  • Disminución de la resistencia aerodinámica en un 22%
  • Sistemas avanzados de frenado y estabilidad
  • Menor consumo energético pese al aumento de velocidad