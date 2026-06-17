El estado de Florida confirmó que ya no será necesario completar todos los trámites de certificación antes de comenzar a trabajar como maestro bilingüe . La ley HB 561 , firmada por el gobernador Ron DeSantis, entra en vigencia el 1 de julio de 2026 y permite que los aspirantes empiecen sus cursos introductorios mientras gestionan su elegibilidad formal.

La medida busca reducir el déficit de maestros en Florida, especialmente en programas de ESL, ESOL y educación bilingüe. También facilita la reincorporación de docentes con certificados vencidos y amplía el acceso a certificados temporales para quienes ya tuvieron credenciales previas.

¿Qué requisito elimina la ley para trabajar como docente bilingüe?

Antes de la HB 561, varios aspirantes debían completar todos los trámites de elegibilidad antes de poder iniciar su formación docente. Con la nueva norma, ese paso ya no es una condición excluyente para arrancar.

Con la HB 561, a partir del 1 de julio cambian tres puntos centrales del proceso de certificación docente:

Los aspirantes pueden iniciar sus cursos introductorios aunque todavía no hayan completado los trámites de elegibilidad.

Se ampliaron los criterios para acceder a un certificado temporal, incluyendo a quienes ya tuvieron una credencial vencida.

Quienes restablecen un certificado recuperan automáticamente sus áreas de enseñanza y endosos previos, sin tramitarlos de nuevo.

Antes de la HB 561, varios aspirantes debían completar todos los trámites de elegibilidad antes de poder iniciar su formación docente.

¿Quiénes pueden beneficiarse de este cambio en Florida?

Pueden acceder a esta vía simplificada los profesionales con títulos universitarios en otras áreas que buscan dar clases, los docentes con certificados vencidos que quieren regresar y los aspirantes ya inscritos en programas de preparación docente.

También incluye a veteranos militares interesados en sumarse al sistema educativo. Para restablecer un certificado, se debe: