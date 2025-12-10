Un hallazgo reciente sacude la visión tradicional de lo que creíamos conocer del mundo maya. En lo profundo de la selva, arqueólogos redescubren Calakmul, la antigua capital del misterioso reino de los “reyes-serpiente”, cuya grandeza había quedado sepultada bajo siglos de vegetación, olvidada por la historia.

Ahora sus ruinas emergen como testimonio silencioso de un imperio capaz de dominar ciudades-estado a centenares de kilómetros a la redonda.

Este redescubrimiento reaviva preguntas sobre el alcance real del poder maya: por qué su capital pasó décadas ignorada, cómo fue posible que una metrópoli tan vasta y sofisticada quedara “perdida en el tiempo” y qué tanto de su historia seguimos ignorando.

Hallazgo sin precedentes: descubren ruinas del gran Imperio Maya “perdidas en el tiempo”

Los investigadores determinaron que Calakmul fue el centro de un reino expansivo conocido como Kaan-ul, o “reino de la Serpiente”, uno de los poderes más influyentes del periodo Clásico Maya. A través del estudio de inscripciones halladas en estelas, edificios y tumbas, se reconstruyó una red política que se extendía hasta 150 kilómetros y que incluía ciudades subordinadas, rutas comerciales y alianzas militares.

Los análisis también permitieron identificar el rol clave de uno de sus gobernantes, Yuknoom Chʼeen II, quien consolidó el poder de Calakmul y dirigió campañas militares que alteraron el equilibrio político de toda la región. Los textos jeroglíficos revelan que la ciudad ejerció un dominio sistemático sobre otras capitales, imponiendo gobernantes locales leales y controlando ceremonias y tributos.

¿Cuáles fueron los últimos descubrimientos?

Las excavaciones recientes pusieron al descubierto sectores que no habían sido accesibles desde los años 80. Entre ellos se identificaron:

Una red de palacios residenciales conectados por pasajes internos que muestran una organización urbana altamente planificada.

Plazas ceremoniales asociadas a rituales de poder y legitimación dinástica .

Tumbas reales con ofrendas de jade, cerámica fina y máscaras funerarias que evidencian un linaje gobernante de enorme prestigio.

Nuevos paneles con inscripciones que describen alianzas, guerras y tratados diplomáticos antes desconocidos.

Investigadores revelaron nuevos detalles de las ruinas de la cultura maya. Fuente: Archivo.

¿Cómo inició este descubrimiento arqueológico?

A partir de los años 80 comenzaron las excavaciones sistemáticas que sacaron a la luz plazas ceremoniales, palacios, residenciales, estelas con inscripciones jeroglíficas y tumbas reales con ofrendas funerarias.

El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, como testimonio del legado de una civilización extraordinaria. Hoy Calakmul ofrece una ventana privilegiada al pasado y representa además un bosque tropical protegido que alberga una rica biodiversidad, donde naturaleza y cultura se combinan en un territorio que fue punto central de una sociedad milenaria.

¿Por qué este hallazgo es importante para la cultura maya?

Calakmul desafía la idea de que las ciudades mayas más relevantes eran únicamente palacios aislados o centros rituales reducidos. Su tamaño, su compleja red de influencia, su arquitectura monumental y su dominio extenso revelan que existió una especie de “imperio maya”.

Además deja abierta la hipótesis de que muchas otras ciudades aún yacen ocultas bajo selvas y bosques, esperando ser redescubiertas. Cada nuevo hallazgo amplía nuestra percepción de lo que fue el mundo maya, cuyas huellas superan nuestra imaginación. Calakmul vuelve a emerger del tiempo para recordarnos cuán vasto y sofisticado fue ese imperio olvidado.