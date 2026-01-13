Las autoridades estatales de Virginia insisten en una legislación que rige desde hace más de 10 y que impacta directamente en la vigencia de las licencias de conducir de los conductores mayores de 75 años.

La normativa tiene como finalidad endurecer los protocolos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado a la hora de aprobar este documento para personas de la tercera edad.

Es oficial: el Gobierno suspende las licencias de conducir de los mayores de 75 años

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos, ya que no solo habilita la conducción legal, sino que además se utiliza como un documento para verificar la identidad.

Sin embargo, las autoridades de Virginia endurecieron el proceso de renovación de la licencia para todos los mayores de 75 años. De acuerdo con la legislación vigente desde el 2014 en adelante, estos residentes deben iniciar este trámite de forma presencial en oficinas del DMV.

Las autoridades de Virginia limitan la renovación para los conductores mayores de 75 años. Fuente: Archivo.

Es decir, estos conductores ya no cuentan con la posibilidad de completar este proceso mediante la plataforma online. Las autoridades obligan a someterse a exámenes rigurosos y evaluar sus capacidades.

No podrán continuar manejando quienes:

No aprueben el examen de visión.

No presenten una declaración de la vista con una antigüedad no mayor a 90 días.

¿Cada cuánto tiempo deben renovar su licencia estos conductores?

Si bien a nivel federal se establecen una serie de normativas respecto a la licencia de conducir, los agentes de DMV de cada estado también tienen injerencia en dicho documento.

Tras la reducción, de 80 a 75 años, de la renovación de la licencia online, también se modificaron los plazos de vigencia del documento. Para un residente promedio, la cantidad de validez es de 8 años, pero para los residentes dela tercera edad es de 5 años.