El Gobierno examinará vehículo por vehículo el cumplimiento de un requisito fundamental del DMV. (Fuente: Archivo)

En Virginia, una disposición estatal modifica los plazos de vigencia de la licencia de conducir para las personas mayores a 75 años. La medida busca reducir las imprudencias al volante y modifica un aspecto clave de la renovación de esta credencial.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) tiene la potestad de aprobar o rechazar la actualización de un residente si se considera que ya no cumple con las aptitudes requeridas.

Estos son los nuevos plazos de vigencia de la licencia de conducir

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes en Estados Unidos porque también se utiliza como un documento para verificar la identidad de los residentes.

Virginia es uno de los estados con mayor endurecimiento de las normativas de tránsito, y las que respectan, a su vez, al permiso de conducir. Desde el 2014, los mayores a 75 años ya no tienen permitido renovar este documento de forma virtual y deben hacerlo obligatoriamente presencial.

Virginia no permite la renovación de la licencia de forma online a los mayores de 75 años. Fuente: Archivo.

Otra modificación clave es la reducción de los años de vigencia de la licencia. Generalmente, las autoridades de DMV actualizan el documento por 8 años, pero los conductores de la tercera edad deben repetir el trámite cada 4 años.

¿Quiénes no pueden volver a conducir?

Las personas que no aprueben el examen de visión.

Las personas que no presenten una declaración de la vista con una antigüedad no mayor a 90 días.

Asimismo, la entrada en vigencia de esta normativa, más de 10 años atrás, redujo la edad en la que comienzan a aplicarse. Previamente debían esperar a los 80 años, ahora se enfrentan a partir de los 75 años.