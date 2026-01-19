Confirmado | Estados Unidos deposita más de 800 dólares en todas las cuentas bancarias de las personas que cumplan este requisito. (Fuente: Archivo)

Miles de trabajadores de ingresos bajos y medios en Pensilvania podrán acceder a un bono a partir del nuevo año fiscal, gracias a la creación de un crédito fiscal estatal diseñado para complementar el beneficio federal ya existente. El objetivo central es aumentar los ingresos disponibles de los hogares, aliviar el impacto del costo de vida y fortalecer el consumo interno.

El programa busca apoyar a familias con hijos y a personas que dependen exclusivamente de su salario, en un escenario económico en el que la inflación se mantiene como variable. Con pagos que pueden alcanzar hasta 805 dólares por persona, el programa representa una de las medidas estatales de apoyo al trabajo más relevantes de los últimos años.

Estados Unidos deposita más de 800 dólares: cómo funciona

El nuevo programa se denomina Working Pennsylvanians Tax Credit (WPTC) y comenzará a regir plenamente en el año fiscal 2026. Forma parte del paquete presupuestario estatal y fue aprobado y firmado por el gobernador Josh Shapiro el 12 de noviembre de 2025.

El crédito tendrá un costo estimado de 193 millones de dólares para el Estado y se proyecta que beneficiará aproximadamente a 940,000 residentes de Pensilvania, especialmente trabajadores con ingresos bajos y moderados.

Cómo funciona el nuevo crédito

El monto que recibirá cada contribuyente equivale al 10% del crédito federal por Ingreso del Trabajo que le corresponda. Es decir, el WPTC actúa como un complemento del beneficio nacional y se calcula en base a ese parámetro ya establecido por la ley federal.

Asimismo, el crédito es reembolsable, por lo que las personas elegibles pueden recibir el dinero incluso si no deben impuestos estatales. Esto significa que el beneficio puede:

reducir el monto de impuestos a pagar , o

transformarse en un reembolso directo depositado al contribuyente.

Quiénes califican para el beneficio

Según informó el Gobierno, califican automáticamente quienes ya reciben el Earned Income Tax Credit (EITC) federal. Por lo tanto, no será necesario realizar un trámite adicional complejo: el estado utilizará la misma información tributaria.

El monto final dependerá de:

estado civil al declarar impuestos

nivel de ingresos

cantidad de dependientes declarados

Requisitos para cobrar

Para ser elegible es necesario:

haber percibido salarios o ingresos por trabajo en Pensilvania, o

haber trabajado como independiente con actividad económica dentro del estado

No aplica a ingresos exclusivamente pasivos, como rentas financieras o patrimoniales.

Qué trámites hay que realizar para cobrar

Para acceder al crédito, es indispensable haber presentado:

la declaración federal ( Formulario 1040 )

la declaración estatal PA-40. El formulario PA-40 puede enviarse sin costo mediante la plataforma oficial myPATH.

El Departamento de Ingresos de Pensilvania será el encargado de calcular automáticamente el beneficio una vez que reciba ambas declaraciones y una copia del 1040. A partir de allí, aplicará el crédito para:

disminuir el impuesto adeudado, o

aumentar el reembolso estatal correspondiente

Reclamo del crédito

La manera más fácil de obtenerlo es presentar la declaración federal y estatal de manera conjunta y en línea.

El propio Departamento de Ingresos también pone a disposición una herramienta digital para estimar el monto aproximado que le correspondería a cada contribuyente.