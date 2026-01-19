Es oficial: Estados Unidos confirma que todos estos pasaportes dejarán de ser válidos para siempre (foto: archivo).

El Gobierno de los Estados Unidos hizo un importante anuncio que afectará a todas las personas que tengan el pasaporte vencido o emitido hace más de 15 años. Desde ahora, varios tipos de pasaportes no podrán renovarse y quedarán definitivamente invalidados para uso oficial.

La medida rige para adultos que no cumplan con ciertos requisitos mínimos exigidos por el Departamento de Estado. En estos casos, no será posible hacer una renovación simple, sino que deberán tramitar un nuevo pasaporte desde cero.

El Gobierno ya no permite renovar estos pasaportes

Según el portal oficial del Gobierno de los Estados Unidos, las personas deben solicitar un nuevo pasaporte (con el formulario DS-11) si se encuentran en alguna de estas situaciones:

El pasaporte fue emitido antes de cumplir los 16 años.

Fue emitido hace más de 15 años.

El documento está dañado, fue perdido o robado.

Fue emitido con otro nombre y no pueden presentar documentación que acredite el cambio legal.

Este cambio implica que dichos pasaportes ya no podrán ser utilizados ni renovados. Si el titular necesita un nuevo pasaporte, deberá iniciar el trámite completo como si fuera la primera vez que lo solicita.

Cómo iniciar el trámite si el pasaporte quedó inválido

En estos casos, el Departamento de Estado exige presentarse con el formulario DS-11, presentar pruebas de ciudadanía, una identificación oficial vigente y una foto reciente.

Para quienes están en el exterior, deben acudir al consulado o embajada correspondiente. También se aconseja no planificar viajes hasta obtener el nuevo pasaporte.