Hervir cáscaras de limón y romero: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (Imagen ilustrativa generada con Chat GPT)

Cada vez más personas optan por la sustentabilidad y adoptan métodos naturales para la limpieza diaria. Entre las tendencias más populares, la mezcla de cáscara de limón y romero se destaca por su gran capacidad para desinfectar superficies, eliminar olores y dejar una fragancia fresca, sin necesidad recurrir a químicos agresivos.

La combinación de estos ingredientes naturales es ideal porque actúan de manera complementaria. El limón es un cítrico muy noble que desprende aceites esenciales purificadores y el romero aporta propiedades antibacterianas y un aroma fresco ideal para armonizar el hogar.

Para qué sirve hervir limón y romero

El preparado se utiliza principalmente como purificador de aire. Gracias a las propiedades antibacterianas del limón y el efecto desodorizante del romero, esta mezcla aporta una fragancia fresca inigualable. Por este motivo, es ideal para realizar una limpieza energética profunda.

Es tendencia | Hervir cáscara de limón y romero: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. Fuente: Freepik.

Además, muchos usuarios destacan que este limpiador contribuye a reducir humedad ambiental y malos olores, sobre todo en baños, cocinas y áreas de tránsito frecuente. También funciona como repelente suave contra insectos, ya que el aroma del eucalipto y del cítrico resulta molesto para mosquitos y hormigas.

Paso a paso para preparar la mezcla de cáscara de limón y romero

Como sucede con muchas otras preparaciones, el calor potencia los aceites esenciales presentes en la cáscara de limón y en las hojas de romero. Al hervirlos, liberan compuestos aromáticos y desinfectantes que cambian la energía de cualquier espacio.

Es tendencia | Hervir cáscara de limón y romero: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo (Fuente: Archivo)

Para prepararlo, solo se necesita: