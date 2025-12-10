La Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables de Massachusetts ofrece un programa de ayuda de emergencia para hogares que se encuentren atravesando una situación crítica.

Quienes cumplan con los requisitos para recibir esta asistencia financiera podrán utilizar la financiación para pagar el alquiler, los servicios del hogar, los gastos de mudanza, la hipoteca o cualquier otra emergencia de vivienda.

Oportunidad de vivienda: quienes pueden acceder a esta ayuda para el alquiler

Esta ayuda económica, conocida como programa de Asistencia Residencia para Familias en Transición (RAFT) busca brindar ayuda de emergencia para viviendas durante períodos limitados de 12 meses a los residentes elegibles de Massachusetts.

RAFT proporciona hasta 7,000 dólares dentro de un mismo año a quienes cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad

Corren riesgo de perder su hogar (por ejemplo, por no poder afrontar los gastos del alquiler )

Tienen ingresos de menos del 50% de la Renta Mediana (AMI) de su ciudad o pueblo

O tienen ingresos de menos del 60% del AMI, pero están en riesgo de violencia doméstica

Es posible obtener una ayuda de hasta 7,000 dólares en 12 meses si se cumplen los requisitos de elegibilidad.

Qué se necesita para inscribirse a esta ayuda del Gobierno para pagar el alquiler

De acuerdo con las autoridades, para poder inscribirse en este programa será necesario presentar

Identificación para cabeza de familia Comprobante de vivienda actual Una verificación de crisis de vivienda (documento que evidencie que no se puede pagar el alquiler, como un estado de cuenta o recibos que muestren meses impagos, por ejemplo) Verificación de ingresos Una solicitud de arrendador completa

Es posible constatar si se es elegible para recibir estos pagos utilizando la herramienta oficial y, la solicitud puede presentarse en línea clicando aquí. Este proceso tardará entre 20 y 30 minutos.

Generalmente, la respuesta estará disponible dentro de los 30 días.