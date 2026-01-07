Confirmado | Los pensionistas nacidos desde 1960 podrán acceder al 100% de la jubilación. (Fuente: Archivo)

Quienes se acercan al retiro en los Estados Unidos deben saber que la edad para cobrar el Seguro Social sin descuentos no es igual para todos. Atrás quedó la idea de que los 65 años eran la referencia universal: hoy la edad plena de jubilación se determina según el año de nacimiento.

Muchos creen erróneamente que, al cumplir 65 años, pueden acceder automáticamente al 100% de su cheque del Seguro Social. Sin embargo, esta regla general ya no aplica y la edad plena de jubilación depende ahora del año de nacimiento.

La jubilación temprana (antes de la edad plena) puede resultar en una reducción permanente de los pagos.

El concepto tradicional de “edad de retiro” cambió debido a modificaciones demográficas, como el aumento de la esperanza de vida. Ante esto, la Administración del Seguro Social estableció una edad plena de jubilación variable. Solo se otorga el 100% del cheque del Seguro Social si la persona espera hasta esta edad plena, la cual se define según el año de nacimiento:

Si naciste entre 1943 y 1954, tu edad de retiro es 66 años.

Si naciste entre 1955 y 1959, la edad aumenta gradualmente hasta llegar a 66 años y 10 meses.

Los nacidos en 1960 o después deberán esperar hasta los 67 años para acceder al beneficio completo.

Así es como cambia la jubilación según la edad y cómo impacta en los pagos del SSA. Fuente: Archivo

Es fundamental saber que solicitar el beneficio a los 62 años, que es la edad mínima permitida, puede generar una reducción de entre el 25% y el 30% en el cheque mensual. Este descuento, además, es para siempre.

Mientras que quienes esperan hasta los 70, disfrutarán de un cheque mensual mucho más alto.

En 2025, cobrarán 5108 dólares como máxima jubilación si se trata de alguien que trabajó desde sus 22 años con el máximo imponible cada año y se jubilan en 2025 con la edad de 70 años.

Para saber con certeza cuándo te conviene jubilarte , puedes consultar tu fecha de jubilación completa en el sitio oficial del Seguro Social o creando una cuenta gratuita en my Social Security.

Desde esa plataforma, es posible simular cuánto recibirías si decides jubilarte a los 62, 67 o 70 años, lo que permite tomar una decisión totalmente informada.