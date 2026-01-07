En medio de un escenario donde los precios de los alimentos, los medicamentos y los servicios básicos siguen subiendo más rápido que los ingresos, una nueva iniciativa en el Congreso de Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa una pregunta central: cómo proteger a quienes dependen de beneficios federales para vivir.

Un grupo de legisladores demócratas presentó un proyecto que propone otorgar un pago adicional temporal a millones de personas que reciben el Seguro Social, el SSI, el SSDI y las compensaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). La idea es clara: crear un colchón financiero mientras se discuten reformas más estructurales al sistema de asistencia.

Llega un nuevo depósito del 1200 dólares: en qué consiste la propuesta

El plan establece un refuerzo de 200 dólares por mes durante seis meses consecutivos para cada beneficiario elegible. Esto implica un total de 1.200 dólares adicionales por persona a lo largo del semestre.

Proponen otorgar un pago adicional temporal a millones de personas que reciben el Seguro Social, el SSI, el SSDI y las compensaciones del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA). Imagen: archivo.

A diferencia de otros programas de ayuda anteriores:

El dinero se sumaría automáticamente al pago habitual.

No habría que presentar solicitudes nuevas.

No se exigirían verificaciones adicionales de ingresos o patrimonio.

El objetivo es acelerar la llegada del dinero y evitar que la burocracia retrase el alivio económico.

Quiénes recibirían el pago extra federal

Según el texto preliminar del proyecto, el bono alcanzaría a más de 70 millones de personas que hoy reciben alguno de los siguientes beneficios:

Jubilados y pensionados del Seguro Social .

Personas con discapacidad que cobran SSDI .

Beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) .

Veteranos que perciben pagos del VA.

El criterio central no es la edad ni el nivel de ingresos actual, sino estar dentro de alguno de los programas federales incluidos.

Cuándo podrían comenzar los depósitos del estímulo

Si el Congreso logra aprobar la iniciativa antes del cierre del año fiscal, los legisladores estiman que los primeros pagos podrían comenzar a inicios de 2026. El calendario tentativo sería:

Primer depósito: comienzos de 2026.

Seis pagos mensuales consecutivos.

Finalización del programa: mediados de 2026.

Todo esto, sin embargo, depende de que el proyecto supere las comisiones, obtenga respaldo en ambas cámaras y sea finalmente promulgado.