El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte en su sitio web oficial sobre las consecuencias de que un ciudadano o extranjero tributante reciba un aviso donde se manifieste la intención de embargar una vivienda o propiedad y no responda cuanto antes para solucionar la obligación de otra manera.

Cuando se entrega la factura y pasados los 30 días no se realizan acuerdos alternativos para saldar la deuda, las autoridades pueden efectivizar la medida y vender la vivienda para reembolsarse el monto adeudado.

Paso a paso las instancias que aguarda IRS antes de embargar y vender una propiedad

Antes de emitir un embargo -la incautación legal de los bienes de un contribuyente para saldar su deuda tributaria- IRS aguarda las siguientes instancias

Se determina el impuesto y se envía una factura al contribuyente

La persona no paga sus impuestos

IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia al menos 30 días antes de imponer la penalización

IRS proporciona un aviso por adelantado indicando que puede comunicarse con terceros (como bancos, empleadores, clientes o contadores) para obtener información sobre su situación fiscal.

Qué sucede cuando IRS quita una vivienda por un embargo

Cuando IRS embarga una vivienda, estima un precio mínimo de venta y luego proporciona al contribuyente una copia del cálculo, brindándole la oportunidad de disputar el valor de mercado. En general la oferta mínima es del 80% o más del valor del bien menos los gravámenes que se les apliquen.

Posteriormente, la agencia federal anuncia la venta mediante periódicos locales o boletines públicos.

“Tras emitir aviso público, el IRS suele esperar un mínimo de 10 días antes de vender su propiedad”, indica el organismo gubernamental

Las ganancias de esta operación cubren primero los gastos de realizarla y luego la deuda tributaria del IRS. En caso de que sobre dinero, la agencia brindará instrucciones para cobrar el dinero.

Las autoridades enfatizan entonces en la importancia de comunicarse con urgencia al recibir la alerta de embargo para evitar que la medida se lleve a cabo y trabajar en un plan bipartito que permita cumplir con la obligación sin comprometer el bien.