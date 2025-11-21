El Gobierno de Massachusetts ofrece un programa de asistencia financiera a corto plazo para los residentes de ingresos bajos y moderados que se encuentren atravesando una emergencia de vivienda.

La ayuda puede ser utilizada por las familias que califican para pagar su alquiler y permanecer en su hogar actual, o para mudarse a uno nuevo. También es utilizable para abonar servicios, cubrir los gastos de una mudanza o saldar una hipoteca.

Programa RAFT: qué es y quiénes pueden acceder a esta ayuda para viviendas

Otorgado por la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables, el programa de Asistencia Residencia para Familias en Transición (RAFT) busca brindar ayuda económica de emergencia durante períodos limitados a los residentes elegibles de Massachusetts.

RAFT proporciona hasta 7,000 dólares dentro de un período de 12 meses a quienes cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad

Corren riesgo de perder su hogar (por ejemplo, por no poder pagar el alquiler

Tienen ingresos de menos del 50% de la Renta Mediana (AMI) de su ciudad o pueblo

O tienen ingresos de menos del 60% del AMI, pero están en riesgo de violencia doméstica

El programa brinda asistencia financiera a personas de ingresos bajos y moderados para emergencias de vivienda. Fuente: archivo.

Documentos que se necesitan para inscribirse al programa de asistencia

De acuerdo con las autoridades, para dar inicio a la petición será necesario presentar

Identificación para cabeza de familia Comprobante de vivienda actual Verificación de crisis de vivienda (documento que evidencie que no se puede pagar el alquiler, como un estado de cuenta o recibos que muestren meses impagos, por ejemplo) Verificación de ingresos Una solicitud de arrendador completa

Quienes quieran constatar si son elegibles para recibir estos pagos podrán hacerlo utilizando la herramienta oficial y, la solicitud puede presentarse en línea clicando aquí. El proceso tardará entre 20 y 30 minutos.

En general, las autoridades enviarán su respuesta en menos de 30 días.