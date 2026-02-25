El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California detalla en su sitio web oficial a todos los conductores los tiempos que deben respetar al momento de adquirir un vehículo que se compra a un particular y no a un concesionario. De acuerdo con lo informado por las autoridades, los compradores tienen 10 días para realizar los trámites necesarios y transferir la propiedad del rodado, mientras que los vendedores deben informar la transferencia dentro de los 5 días posteriores. Siempre que se realice una compra privada, es decir, que la operación no involucre un concesionario, los compradores tienen 10 días para reunir los siguientes documentos al DMV En el caso de quien vende su vehículo, la documentación a presentar al DMV es